СБУ: россияне могут взорвать склады аммиака в Харьковской области
Российские захватчики рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области, чтобы обвинить в этом вооруженные силы Украины. Об этом заявила Служба безопасности Украины, сообщает Укринформ.
«Государство-террорист производит фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину. Например, российские оккупанты всерьез рассматривают возможность взорвать склады аммиака на Харьковщине, чтобы обвинить в этом ВСУ», - говорится в Телеграм-сообщении.
По данным СБУ, прорабатываются варианты совершения и других провокаций.
«Но, уважаемые оккупанты, что бы вы ни придумывали, вам никто не поверит – ни украинцы, ни весь цивилизованный мир, ни даже свои же соотечественники. Вы по-настоящему больны, если совершаете такие преступления. А значит – будем лечить. Наши военные это хорошо делают уже 15 дней. И будут это продолжать до Победы Украины», - говорится в сообщении.
В СБУ также отметили, что вчерашнее нападение врага на роддом и больницу в Мариуполе нельзя оправдать ничем. Это - нечеловеческий поступок, за который врагу обязательно придется строго отвечать: и перед украинскими воинами, и перед Гаагским трибуналом.
«Весь мир содрогнулся от такого зверства! Поэтому сегодня Россия уже пытается запускать разнообразные фейки об обстреле Мариуполя. Якобы, роддом давно не работал, там была база военных, а фото и видео разрушений вообще постановочные. Придумать такое может только извращенная фантазия. Как и другие фейки о секретных тюрьмах в Украине, биологическом оружии, химических атаках и даже боевых летучих мышах (видимо, тоже «бандеровцах и нацистах»?), о которых официально говорит российское минобороны», - заявили в ведомстве.