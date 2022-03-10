СБУ: россияне могут взорвать склады аммиака в Харьковской области

Российские захватчики рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области, чтобы обвинить в этом вооруженные силы Украины.﻿ Об этом заявила Служба безопасности Украины, сообщает Укринформ.

«Государство-террорист производит фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину. Например, российские оккупанты всерьез рассматривают возможность взорвать склады аммиака на Харьковщине, чтобы обвинить в этом ВСУ» , - говорится в Телеграм-сообщении﻿.

По данным СБУ, прорабатываются варианты совершения и других провокаций.

«Но, уважаемые оккупанты, что бы вы ни придумывали, вам никто не поверит – ни украинцы, ни весь цивилизованный мир, ни даже свои же соотечественники. Вы по-настоящему больны, если совершаете такие преступления. А значит – будем лечить. Наши военные это хорошо делают уже 15 дней. И будут это продолжать до Победы Украины» , - говорится в сообщении.

В СБУ также отметили, что вчерашнее нападение врага на роддом и больницу в Мариуполе нельзя оправдать ничем. Это - нечеловеческий поступок, за который врагу обязательно придется строго отвечать: и перед украинскими воинами, и перед Гаагским трибуналом.