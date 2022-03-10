Залужный сообщил о полном разгроме войск РФ у Броваров

Боестолкновение на направлении города Бровары под Киевом, которое произошло днем ранее, завершился полным разгромом подразделения российских войск. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, сообщает Корреспондент.

"Наши силы обороны надежно защищают столицу. Мы будем "кошмарить" противника, давить его же техникой и оружием, не оставим в покое ни днем, ни ночью. Все будет Украина!" , - написал он на своей странице в Facebook﻿ и опубликовал видео разбитой российской техники.

Сегодня утром стало известно, что ВСУ совершили контратаку под Киевом и подбили пять российских танков. О конкретном месте события не сообщалось, но было опубликовано множество видеокадров.

Позже полк Азов сообщил, что вместе с 72 бригадой ВСУ в ходе боя в Броварском районе "почти уничтожил шестой полк", в том числе их командира.

Также ВСУ показали видео расстрела российских танков под Бородянкой в Бучанском районе.

Несмотря на потери, российские войска продолжают накапливать военную технику в Броварском районе, сообщила Киевская областная военная администрация.