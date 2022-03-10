Путин не увидел неразрешимых проблем из-за санкций

Президент России Владимир Путин в четверг, 10 марта, провел совещание с правительством, на котором обсудил экономическую ситуацию в стране и последствия западных санкций, сообщает Корреспондент.

По словам Путина, Россия вместе с партнерами, которые не поддержали санкции, найдет решение всех проблем.

Он также заверил, что по региональным бюджетам в России все стабильно.

При этом Путин признал дефицит в РФ, назвав его "повышенным спросом на отдельные виды товаров", но выразил уверенность, что "эти вопросы будут решаться".

Говоря об американском эмбарго на российские энергоресурсы, Путин отметил, что США сами закрыли импорт, а теперь пытаются свалить на Россию рост цен, хотя РФ тут совершенно ни при чем.

"Недружественные страны призывают граждан потуже затянуть пояса и одеваться потеплее, и нас винят в этом, но мы выполняем все энергообязательства" , - сказал Путин.

Он также заявил, что Россия ни от кого не собирается закрываться и остается открытой для партнеров.

В то же время российский лидер поддержал идею внешнего управления на иностранных предприятиях, которые уходят из России и передачи их "тем, кто работать хочет".