Anonymous взломали Роскомнадзор и слили в сеть около 360 тыс файлов

Международная группа хакеров Anonymous взломали сайт Роскомнадзора и выложили в публичный доступ около 364 тысяч файлов, сообщает Украинская правда.

"Anonymous успешно сломал и раскрыл базу данных Роскомнадзора, российского федерального агентства исполнительной власти, ответственного за мониторинг, контроль и цензуру российских СМИ, обнародовав более 360 тысяч файлов" , - об этом говорится на twitter-странице Anonymous.

Общий объем базы данных, которую получили хакеры, составляет более 820 гигабайт. Большинство файлов достали из базы данных РКН в Башкирии.

Anonymous – это международная группа хакеров и киберспециалистов, которые по политическим соображениям, борются в киберпространстве с правительствами стран мира, политическими структурами и элитами.