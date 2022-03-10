Харьков временно остался без горячей воды

В Харькове в целях экономии временно отключили горячее водоснабжение. Об этом в четверг, 10 сообщили в КП Харьковские тепловые сети, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что это делается ради сохранения отопления в условиях обстрелов и войны.

"Весь имеющийся ресурс КП Харьковские тепловые сети направляет на сохранение тепла в квартирах" , - говорится в сообщении﻿.

В то же время водоснабжение в городе продолжается, заявили в Харьковводоканале. По состоянию на 10 марта от водоснабжения отключен только один подъезд в жилом доме и 137 квартир.