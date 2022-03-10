Украина с пониманием примет капитуляцию РФ - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников "потролил" в Facebook россиян, предлагая капитулировать﻿. Об этом говорится в заявлении Резникова, сообщает Деловая столица.

"Добрый вечер, мы из Украины. Руководство страны во главе с президентом, члены правительства – все работают, все на своих местах. Как бы это ни было обидно для России!" , – написал министр.

"Я настойчиво советую каждому российскому солдату последовать прямо за российским кораблем или сдаться в украинский плен, пока не поздно. Ну и по капитуляции. Украина с пониманием примет капитуляцию России" , — добавил Резников.

На фото к посту он изображен вместе с министром внутренних дел Денисом Монастырским.