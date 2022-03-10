Украинские военные захватили российский "Панцирь" - ВСУ

Силы специальных операций Украины захватили еще один вражеский "Панцирь-С1" – зенитный ракетно-пушечный комплекс.﻿ Об этом информировали Сухопутные войска, пишет Татьяна Самарук, РБК-Украина.

"Еще одна успешная операция, еще один "особый" трофей: российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1" , - говорится в Facebook Сухопутных войск.

Отмечается, что среди задач этой техники числится ближнее прикрытие гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех средств воздушного нападения.

Ранее в Баштанке местные жители взяли в плен военных РФ и сожгли комплекс "Панцирь-С".