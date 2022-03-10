Генштаб: войска РФ остановлены на всех направлениях

Вооруженные силы Украины и территориальная оборона остановили наступательную операцию российских захватчиков на всех направлениях. Об этом информирует пресс-служба Генштаба ВСУ, по состоянию на 18.00 10 марта, сообщает Укринформ.

«Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ на всех направлениях. В течение дня защитники Украины на Полесском и Волынском направл﻿ениях вынудили противника отойти на невыгодные ему рубежи. На Северском направлении освободили населенный пункт Бакланова Муравейка. Защитники Киева стойко удерживают рубежи, охраняют объекты критической инфраструктуры города. Российские оккупанты остановлены на всех направлениях, противник несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике» , - говорится в заявлении в Фейсбуке.

Как отмечается, захватчики сосредоточили усилия на распространении дезинформации и пропаганды по всем имеющимся информканалам. С помощью киберподразделений и федеральных СМИ враг активно распространяет дезинформацию о деятельности высшего военно-политического руководства Украины, создает и распространяет фейки о принятии руководством нашего государства условий РФ, призывы к прекращению огня и сложению оружия украинскими военными.

«Призываем доверять только проверенным источникам и сохранять спокойствие» , – призвали в Генштабе.

В пресс-службе также отметили, что несмотря на то, что личный состав вооруженных сил РФ, находящийся на территории Украины, изолирован от объективной информации, сведения о реальном позорном для России положении вещей все же поступают к ним. Среди военнослужащих ходят слухи о неспособности министерства обороны России выплачивать денежное обеспечение из-за действий санкций, что в свою очередь деморализует личный состав оккупационных подразделений. В районе населенного пункта Шестовица Черниговской области оккупанты ищут способ сдаться в плен.