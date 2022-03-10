Во время эвакуации мирных жителей из города Изюм на Харьковщине российские войска нанесли авиаудар. Пострадавших нет.﻿ Об этом заявили в полиции Харьковской области, сообщает Укринформ.

«Коварный враг нанес авиаудар при эвакуации людей в городе Изюме. К счастью, никто из личного состава Изюмского районного управления полиции и гражданского населения не пострадал» , – информирует Нацполиция в Фейсбуке﻿.

Отмечается, что сегодня удалось эвакуировать 407 автобусов с людьми.