Нацполиция: россияне нанесли авиаудар во время эвакуации жителей Изюма
Во время эвакуации мирных жителей из города Изюм на Харьковщине российские войска нанесли авиаудар. Пострадавших нет. Об этом заявили в полиции Харьковской области, сообщает Укринформ.
«Коварный враг нанес авиаудар при эвакуации людей в городе Изюме. К счастью, никто из личного состава Изюмского районного управления полиции и гражданского населения не пострадал», – информирует Нацполиция в Фейсбуке.
Отмечается, что сегодня удалось эвакуировать 407 автобусов с людьми.