В разведке США объяснили бесполезность закрытия неба над Украиной

Директор разведуправления США Скотт Берриер заявил, бесполетная зона над Украиной якобы не защитит страну от "большинства вооружений", которые использует Россия во время войны, сообщает Украинская правда.

Директор Разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант Скотт Берриер уточнил, что российские силы используют "комбинацию, состоящую в основном из ракет, артиллерии и реактивных систем залпового огня".