Burger King покидает российский рынок

Burger King анонсировала прекращение корпоративной поддержки сети из более чем 800 ресторанов в России, которые продают продукцию под их корпоративным брендом, сообщает Деловая столица.

Как передает CNBC, разрыв связей с российскими точками общественного питания будет включать прекращение каких-либо поставок и маркетинговых операций, а также отказ в расширении инвестиций в российскую торговую сеть.

Собственных корпоративных ресторанов в Burger King нет в России.