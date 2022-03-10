ГУР: силовики РФ сливают кадыровцев украинской разведке

В Главном управлении разведки Минобороны рассказали, что все больше российских силовиков пытаются выйти на связь с украинской разведкой и предлагают разную информацию.﻿ Об этом говорится в заявлении ГУР, сообщает Деловая столица.

Отмечается, что представители силовых структур страны-агрессора идут на такой шаг, понимая неотвратимость наказания за военные преступления на территории Украины. На днях украинская разведка получила материалы на командиров отрядов из Чечни. В ГУР привели часть этой информации, адаптированную так, чтобы невозможно было установить источник утечки.

Накануне советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил в эфире всеукраинского марафона, что ФСБ РФ "решила под шумок решить вопрос Кадырова и кадыровцев" и сдает Украине месторасположение их подразделений.