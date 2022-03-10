Зеленский считает блефом ядерные угрозы Путина

Президент Владимир Зеленский считает, что российский президент Владимир Путин блефует, когда угрожает всему миру ядерным оружием.﻿﻿ Об этом заявил Зеленский в интервью DIE ZEIT, сообщает Украинская правда.

"Думаю, что это блеф. Одно дело – быть убийцей. Другое дело – быть самоубийцей. Любое применение ядерного оружия будет означать конец не только для человека, который его применит. Но и для всего, что в принципе может быть дорогим в жизни для этого человека" , - сказал Зеленский.

По словам президента, нарушение условий Будапештского меморандума, которым Украине предоставлялись гарантии территориальной целостности – ошибка для подписантов.

"В мире есть такие страны, которые хотят себе ядерное оружие или знают, что соседи хотят их захватить или отобрать у них какую-то территорию. Если бы "Будапешт" действовал, можно было бы говорить этим странам: вот гарантии безопасности, которые вы можете получить, и потому даже не думайте о ядерном оружии. Агрессия против Украины – это четкий сигнал всему миру: гарантии не работают, даже когда под ними подписались самые сильные мира. Россия сама нам гарантировала безопасность. А теперь сама пытается нас уничтожить. Кто теперь будет надеяться на силу договоров, если боится за свое существование? Поэтому ощутимо наказать Россию за это вторжение в Украину и добиться освобождения нашей территории – это действительно восстановить силу международного права. Запад способен это сделать" , - заявил президент.

Согласно Будапештскому меморандуму Украина добровольно отказалась от ядерного оружия в 1994 году. Россия, Великобритания и США гарантировали ее суверенитет.