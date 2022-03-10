Россияне убили больше гражданских, чем военных ВСУ - Резников
За пятнадцать дней войны российский оккупант истребил больше гражданского населения, чем погибло в боях украинских военных. Об этом на брифинге заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает Деловая столица.
"По состоянию на 10 марта российские интервенты убили больше гражданских украинцев, чем погибло в бою наших военных из всех структур сектора обороны. Я хочу, чтобы это услышали не только в Украине. А во всем мире", — заявил он.
Точные цифры министр не назвал.