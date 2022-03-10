Резников рассказал, кого будут забирать на фронт

Россия уже 15-й день разрушает украинские города. Однако, Украина дает мощный и достойный отпор оккупантам. Сейчас в стране объявлено военное положение и мобилизацию, но Украина отправлять на фронт неподготовленных людей не собирается.﻿ Об этом сообщил украинский министр обороны Алексей Резников, пишет Татьяна Самарук, РБК-Украина.

В частности, всем мужчинам нужно быть на связи со своими военкоматами, но отправлять на фронт всех подряд Минобороны не собирается.

Министр обороны Алексей Резников призывает всех военнообязанных мужчин не пытаться выехать из страны и сообщать в местные центры комплектации о своем местонахождении.