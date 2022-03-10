Глава МИД Турции: Путин не против переговоров с Зеленским

Прямые переговоры президента Украины Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным возможны. Их потенциальное проведение подтвердил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, пишет Антон Федорцив, РБК-Украина.

"Говорят, что Зеленский готов к такой встрече и Путин в принципе не против. Путин также сообщил об этой идее президенту Эрдогану" , - цитирует CNN заявление дипломата на пресс-конференции в Анталии.

По словам Чавушоглу, фактически безрезультативная встреча его коллег – Кулебы и Лаврова – по крайней мере, стала началом диалога. От таких встреч, уверен министр, не следует ожидать чуда. Однако сам факт встречи министров является важным стартом.