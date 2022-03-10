Украинская экономика переходит на военные рельсы - Шмыгаль

Правительство переводит экономику на военные рельсы и делает все необходимые шаги для этого. Об этом в видеообращении заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает Укринформ.

«Вместе со всем миром мы продолжаем ковать нашу победу. Для этого экономика Украины становится на военные рельсы. Энергетическая безопасность и работа критической инфраструктуры, оборонно-промышленный комплекс, агропромышленный комплекс, логистика, успешная работа этих секторов - это также неотъемлемые составляющие нашей победы» , - подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что сейчас одна из главных задач правительства — проведение посевной в тех регионах Украины, где нет активных боевых действий.

«Наш приоритет – это продовольственные культуры. Мы активизировали работу с аграриями в этом направлении, чтобы Украина полностью обеспечила себя необходимым количеством продовольствия» , – отметил глава правительства.

Также, по словам Шмыгаля, должна быть возобновлена ​​работа предприятий пищевой промышленности в областях, которые сейчас находятся не на передовой. Он обратился к бизнесу с призывом возобновлять производство там, где это возможно, и заверил, что государство, в свою очередь, выполняет свою работу.

«Сегодня правительство увеличило расходы резервного фонда госбюджета до 50,8 млрд грн. Это позволит в условиях военного положения оперативно обеспечивать потребности сектора безопасности и обороны. В течение марта на пенсионные выплаты уже направлено 38,3 млрд. грн. Только за последние два дня правительство профинансировало 13,9 млрд грн на выплату пенсий» , - сообщил премьер.

Он информировал, что сегодня также утвердили порядок использования уже анонсированного е-Документа. Его можно будет сгенерировать в приложении и на портале "Дія", и он будет содержать всю необходимую информацию и QR-код для подтверждения личности. Это поможет украинцам, которые из-за войны потеряли документы, удостоверять при необходимости свою личность.

Шмыгаль заверил, что шаг за шагом мы остановим агрессора и освободим оккупированные территории, и каждый на своем месте сейчас должен делать все, чтобы приблизить этот день.