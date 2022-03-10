Зеленский предостерег Россию от применения химического оружия
Россия может использовать биологическое и химическое оружие против украинцев. Обвинения Москвы всегда говорят о ее планах, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он напомнил, что РФ использовала запрещенное оружие в других странах.
"Они обвиняют нас, что мы якобы разрабатываем бактериологическое оружие, готовим химическую атаку. Меня это очень беспокоит, потому что не единожды мы убеждались: хочешь узнать о планах России, посмотри, в чем Россия обвиняет других", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что "разгонка таких обвинений в российских СМИ сама по себе показывает, что это они на это способны, они этого хотят".
"Они уже делали такие вещи в других странах. Точно так же. Сами анонсировали, сами организовывали, сами жаловались, и сами будут делать еще, снова и снова, если их не остановить", - заявил он.
Владимир Зеленский предостерег Россию от возможного применения химического оружия. Он заявил, что Москва получит мощный санкционный ответ.
"Если вы (Россия - ред.) сделаете что-то подобное (примените химическое оружие - ред.) против нас, вы получаете жесточайший санкционный ответ", - сказал Зеленский.