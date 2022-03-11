Зеленский присвоил звание Герой Украины 13 воинам

Президент Владимир Зеленский сообщил о присвоении звания Герой Украины еще 13 защитникам за мужество и отвагу в сражениях с российскими оккупантами. Некоторым из них - уже посмертно, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава государства ночью, 11 марта.

Звание Героя Украины присвоено: