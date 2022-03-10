В Генштабе рассказали, как прошли пятнадцатые сутки войны

В Генеральном штабе ВСУ проинформировали об оперативной обстановке в регионах на фронтах на окончание пятнадцатых суток противостояния защитников Украины российским оккупантам, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом говорится в сводке Генштаба.

Силы обороны Украины сдерживают наступательную операцию войск РФ по всем направлениям.

На Полесском направлении противник пытается прорвать оборону в районах н.п. Полесское, Кухари, Жовтневое, Андреевка, Копылов, Мотыжин, Бузова, Гореничи, Буча, Демидов и блокировать Киев.

На Сиверском направлении российские оккупанты остановлены при попытке прорвать оборону Чернигова. Не исключается дальнейшее перемещение противника в направлении Броваров с востока.

На Харьковском направлении враг продолжает безуспешные попытки блокировки города с севера. К ведению боевых действий в районе Харькова привлечены стрелковые полки, сформированные за счет российских резервистов.

На Донецком и Таврическом направлениях российские войска сосредоточивают усилия на захвате Мариуполя и Северодонецка.

На Южнобузском направлении враг пытался закрепиться на достигнутых рубежах, установить контроль над Николаевом и развить наступление в направлениях на Запорожье и Кривой Рог. Оккупанты остановлены, деморализованы и несут значительные потери.

В Черноморской и Азовской операционных зонах погодные условия были на стороне Украины и заставили российские корабли вернуться в военно-морские базы и пункты базирования.