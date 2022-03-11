Госдеп: более 300 мировых компаний приостановили или прекратили деятельность в РФ

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что санкции против России уже начали оказывать влияние. По его словам, более 300 компаний приостановили или прекратили работу на российском рынке, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Он отметил, что действия США с союзниками и партнерами уже начинают действовать - рубль близок к обесцениванию, его стоимость меньше копейки. Прайс добавил, что кредитный рейтинг России достиг "мусорного статуса".