Укрзализныця опубликовала график перевозок и эвакуационных поездов на 11 марта
В Укрзализныце рассказали, как будут курсировать поезда и какие назначены дополнительные эвакуационные, в том числе и международные рейсы в пятницу, 11 марта, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
Все эвакуационные рейсы с востока на запад - бесплатные, в том числе международные, но за исключением рейсов Венгерской железной дороги, обратили внимание в Укрзализныце.
Из Киева:
- 06:23 - №114, 142 Львов - Лиман
- 07:00 - №732 Дарница - Днепр
- 08:00 - №705 Дарница – Львов
- 12:06 - №45 Ужгород – Краматорск
- 13:34 - №114/142 Лиман – Львов
- 14:07 - №749 Киев – Ивано-Франковск
- 14:25 - №769 Киев – Каменец-Подольский
- 15:02 - №55 Киев - Рахов
- 17:00 - №743 Киев – Львов
- 17:12 - №13 Киев – Солотвино
- 17:42 - №792 Киев – Кременчуг
- 17:42 - №790 Киев – Кропивницкий
- 18:30 - №81 Киев – Ужгород
- 19:06 - №44 Киев – Ивано-Франковск
- 19:48 - №95 Киев - Рахов
- 20:05 - №29 Киев – Ужгород
- 20:12 - №49 Киев – Трускавец
- 20:21 - №59 Киев – Чоп
- 20:21 - №57 Киев – Ворохта
- 21:07 - №38 Киев – Запорожье
- 21:15 - №105 Киев – Одесса
- 21:22 - №97 Киев – Ковель
- 21:50 - №15 Харьков - Рахов
- 22:03 - №149 Полтава – Черновцы
- 22:22 - №7 Киев – Черновцы
- 22:37 - №91 Киев – Львов
- 22:47 - №46 Краматорск – Ужгород
- 22:49 - №138 Хмельницкий – Лиман
- 23:46 - №771 Киев – Хмельницкий
Рейсы по ст. Харьков:
- 04:11 - №114, 142 Лиман – Львов
- 07:15 – ИС+ Харьков – Львов
- 12:36 - №46 Краматорск – Ужгород
- 14:39 - №114, 142 Львов - Лиман
- 15:09 - №15 Харьков – Рахов
- 19:27 - №795 Харьков – Днепр
- 21:08 - №2 Константиновка – Ивано-Франковск
- 21:43 - №7 Харьков – Одесса
- 22:40 - №45 Ужгород - Краматорск
Рейсы по ст. Днепр:
- 06:23 - №796 Днепр – Харьков
- 08:16 - №738 Запорожье – Киев
- 14:00 - №731 Днепр - Львов
- 14:26 - №41 Днепр – Трускавец
- 16:39 - №6 Запорожье - Рахов
Рейсы по ст. Запорожье:
- 11:07 №006 Рахов - Запорожье
- 12:20 - №120 Запорожье – Львов
- 14:45 - №005 Запорожье – Рахов
Рейсы по ст. Винница:
- 00:28 - №105 Киев – Одесса
- 00:58 №078 Одесса - Ковель
- 01:05 №041 Днепр - Трускавец
- 02:35 - №771 Киев – Хмельницкий
- 03:42 - №060 Чоп – Киев
- 03:42 - №058 Ворохта – Киев
- 03:54 - №106 Одесса – Киев
- 04:31 - №081 Ужгород – Киев
- 04:42 №050 Трускавец - Киев
- 06:03 - №056 Рахов – Киев
- 06:47 - №770 Каменец-Подольский – Киев
- 16:41 - №772 Хмельницкий – Киев
- 17:20 - №769 Киев – Каменец-Подольский
- 18:07 №055 Киев - Рахов
- 19:38 - №138 Хмельницкий – Лиман
- 20:50 - №716 Львов – Киев
- 21:45 - №081 Киев – Ужгород
- 22:32 №042 Трускавец - Днепр
- 23:17 - №049 Киев – Трускавец
- 23:26 - №057 Киев – Ворохта
- 23:26 - №059 Киев – Чоп
Дополнительные эвакуационные рейсы
Такие рейсы будут назначаться в течение дня с учетом реального пассажиропотока, однако в УЗ уже сейчас анонсировали следующее:
Краматорск
- Поезд 255/256 Краматорск – Самбор, 13 вагонов, 11:00
Харьков
- Поезд 229/230 Харьков – Ужгород, 21 вагон, 09:40
Днепр
- Поезд 228/227 Днепр – Чоп, 18 вагонов, 12:00
Кривой Рог
- Поезд 223/224 Кривой Рог – Львов, 12 вагонов, 11:00
- Поезд 219/220 Кривой Рог – Чоп, 15 вагонов, 14:50
Одесса
- Поезд 238/237 Одесса – Ужгород, 19 вагонов, 22:32
Житомир
- Поезд Житомир – Бердичев – Львов, посадка с 11:00 до 13:00
Жмеринка
- Поезд 7904 Жмеринка – Львов, 14:00
Авдеевка
Поезд 7931 Авдеевка – Днепр, 15:00
Международные эвакуационные рейсы
Целостный список международных эвакуационных рейсов на 11 марта будет выглядеть так:
Польша
- № 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;
- № 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;
- №35/36 (Одесса) Львов – Пшемысль в 07:10;
- № 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;
- № 907/908 Днепр – Хелм в 10:30;
- № 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
- № 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
- №67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм №910/909);
- №7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55.
Венгрия
- Со ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) за день с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов.
- С вокзала г. Мукачево в 12:30 отправляется поезд по формированию Венгерской железной дороги в Будапешт.
Словакия
- № 8661 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице будет отправляться в 11:35 и прибывать до конечной остановки в 13:49;
- № 961 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице отправлением в 16:50 и прибытием в 18:13.
Румыния
- Одесса – Тульча (Румыния) отправляется в 23:23.