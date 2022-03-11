Смартфоны на Android получат встроенное оповещение о воздушных тревогах

Операционную систему Android оснастят функцией оповещения о воздушной тревоге, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог Google.

Инженеры Google совместно с сотрудниками Министерства цифровой трансформации Украины внедряют в операционную систему Android оповещения о воздушной тревоге. Развертывание системы быстрого оповещения о воздушной тревоге для телефонов Android в Украине должно ускорить получение абонентами оповещений о приближающейся опасности. Эта работа является дополнением к существующим в стране системам уведомления о воздушных атаках.

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