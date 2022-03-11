WP: Американские сенаторы требуют от Байдена разрешить предоставить Украине МиГ-29

Сорок сенаторов-республиканцев США требуют от администрации Джо Байдена разрешить передачу польских истребителей МиГ-29 Украине, сообщает Украинская правда.

Сенаторы подписали письмо, в котором призывают президента Джо Байдена ответить на призыв президента Владимира Зеленского о предоставлении самолетов. Отмечается, что "мы просим вас действовать без промедления, чтобы предоставить срочно необходимую авиацию, которая укрепит способность украинских вооруженных сил защищать свою страну и поможет спасти жизнь мирным жителям".

Ранее в Пентагоне заявили, что Штаты не поддерживают передачу Украине МиГ-29: разведка считает, что передача МиГ-29 Украине может быть ошибочно принята за эскалацию и может привести к серьезной реакции России, которая может увеличить перспективы военной эскалации с НАТО.

Сенаторы Республиканской партии отвергли аргументы администрации, заявив, что США должны выполнять свои обязательства и предоставить Зеленскому то, что ему нужно для защиты Украины, в то время как рядовые люди берутся за оружие. Сенаторы отвергли опасения Пентагона о том, что передача самолетов через НАТО будет рассматриваться Россией как провокация, когда США уже направляют украинцам зенитные ракеты и другую военную поддержку. Сенаторы также отмечают, что логистические проблемы можно было бы решить другими способами, возможно с помощью других избыточных самолетов, находящихся на хранении у США.

Сенатор Сьюзен Коллинз, республиканец от штата Мэн, сказала, что трудно видеть разрушения, особенно российский авиаудар по роддому, и быть против предоставления украинцам этих необходимых самолетов.