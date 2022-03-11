Кубраков: "Укрпочта" возобновила международную доставку

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил о возобновлении "Укрпочтой" доставки посылок в более чем в 30 стран мира. Также уже был отправлен первый за время войны грузовой рейс на экспорт, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Международная доставка от национального почтового оператора "Укрпочта" осуществляется в более чем 30 стран транзитом через Польшу и дальше отправляется международными авиалиниями.

Глава Мининфраструктуры отметил, что на днях отправился первый за 2 недели полномасштабного российского вторжения грузовой рейс в США в партнерстве с Windrose с посылками украинских предпринимателей на экспорт по маршруту Варшава - Нью-Йорк.