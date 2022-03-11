Интерпол не будет исключать Россию, но вводит ограничения

В Интерполе отреагировали на призыв ряда стран остановить членство России в Международной организации уголовной полиции, и заявили, что такое сотрудничество - продолжится, однако с ограничениями, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом говорится в заявлении Интерпола.

"Начиная с этого момента, НЦБ (Национальное центральное бюро) Москвы больше не может отправлять рассылки напрямую в страны-члены. НЦБ Москвы теперь должно направлять все рассылки в Генеральный секретариат для проверки на соответствие правилам Интерпола" , - рассказали в организации.

Только в том случае, если запрос будет признан соответствующим, Интерпол распространит его среди остальных стран-членов.

"Эта процедура является дополнением к текущему процессу Генерального секретариата по рассмотрению всех запросов на уведомление на предмет их соответствия" , - говорится в заявлении.

В Интерполе добавили, что дополнительные меры могут быть приняты Генеральным секретарем "в срочном порядке, если в этом возникнет необходимость".

Отказ приостановить членство РФ в Интерполе объясняют своим нейтралитетом.

"Статья 2 Устава Интерпола призывает Организацию поддерживать сотрудничество полиции и обеспечивать, чтобы каналы связи оставались открытыми. Мандат Интерпола не включает введение санкций или принятие карательных мер, а в Конституции нет положений о приостановлении или исключении страны-члена. Организации строго запрещается любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера" , - рассказывают в организации.

Напомним, Украина потребовала исключить Россию из состава Интерпола по причине того, государство-агрессор использует инструменты международной организации для прикрытия своих преступлений.