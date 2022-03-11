ГСЧС: во время авиаудара по Днепру попали в обувную фабрику

В Днепре 11 марта около 06:10 нанесли три авиаудара по городу. Враг ударил вблизи детсада и многоэтажки, а также попал в обувную фабрику. Погиб по меньшей мере один человек, сообщает Сегодня.

Об этом заявили в пресс-службе ГСЧС.

Авиаудары произошли в Новокодатском районе города, а именно:

попадание вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома,

попадания двухэтажной обувной фабрики с последующим горением.

"Предварительно 1 человек погиб" , – сообщили спасатели.

На месте работают 20 человек и 4 единицы техники.