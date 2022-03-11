ГСЧС: во время авиаудара по Днепру попали в обувную фабрику
В Днепре 11 марта около 06:10 нанесли три авиаудара по городу. Враг ударил вблизи детсада и многоэтажки, а также попал в обувную фабрику. Погиб по меньшей мере один человек, сообщает Сегодня.
Об этом заявили в пресс-службе ГСЧС.
Авиаудары произошли в Новокодатском районе города, а именно:
- попадание вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома,
- попадания двухэтажной обувной фабрики с последующим горением.
"Предварительно 1 человек погиб", – сообщили спасатели.
На месте работают 20 человек и 4 единицы техники.