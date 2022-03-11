Генштаб: в Черниговской области оккупанты терпят потери и сдаются

В Черниговской области во время столкновений с ВСУ захватчики продолжают нести существенные потери и сдаются в плен, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба по состоянию на 6:00 11 марта.

"Во время столкновений с подразделениями Вооруженных Сил Украины, которые точатся на территории Черниговской области, захватчики продолжают нести существенные потери. Поэтому личный состав оккупационных войск на этом направлении деморализован и сдается в плен" , – говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что существенных изменений в положении наших войск и войск противника за последние шесть часов не произошло.

Сообщается, что на временно увлеченных территориях начинает активно работать агрессивная российская пропаганда. Распространяя пророссийские месседжи, оккупанты пытаются договориться с местным населением".

"При острой необходимости в пополнении подразделений ВС РФ и других незаконно созданных террористических вооруженных группировок в Ростовской области в исправительных колониях продолжается работа среди заключенных с предложением присоединиться к оккупационным войскам в обмен на амнистию. В состав вооруженных сил РФ готовы брать всех, даже тех, кто не имеет опыта военной службы" , – добавили в Генштабе.

На территории Херсонской области враг пытается ввести административно-полицейский режим, создает систему комендатур для поддержания "порядка" во временно оккупированных населенных пунктах.

В отдельных населенных пунктах противник в нарушение норм Международного гуманитарного права совершает грабежи, взятие в заложники и казни гражданского населения.