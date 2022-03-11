В Чернигове в результате ночных обстрелов пропало водоснабжение

В Чернигове утром 11 марта пропало водоснабжение, коммунальные службы работают над устранением проблемы, сообщает РБК-Украина.

Коммунальное предприятие "Черниговводоканал" сообщает, что в результате ночных ударов была нарушена водопроводная сеть, скорее всего, большого диаметра. Из-за значительных утечек воды утром 11 марта было прекращено водоснабжение города.

Сотрудники городского водоканала просят жителей города сообщать о повреждении сетей для их оперативного дальнейшего ремонта и восстановления водоснабжения.

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