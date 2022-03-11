Федоров: в "Дії" появилась новая услуга – "єДокумент"

В приложении "Дія" появился временное цифровое удостоверение личности – "єДокумент".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Он ("єДокумент", - ред.) будет содержать паспортные данные и РНОКПП (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, - ред). Документ автоматически будет доступен всем пользователям "Дії". Нужно только обновить приложение" , – написал он.

Федоров подчеркнул, что такое нововведение является временным и будет действовать лишь на время войны.