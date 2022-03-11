Федоров: в "Дії" появилась новая услуга – "єДокумент"
В приложении "Дія" появился временное цифровое удостоверение личности – "єДокумент".
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Он ("єДокумент", - ред.) будет содержать паспортные данные и РНОКПП (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, - ред). Документ автоматически будет доступен всем пользователям "Дії". Нужно только обновить приложение", – написал он.
Федоров подчеркнул, что такое нововведение является временным и будет действовать лишь на время войны.
"С начала полномасштабного вторжения со стороны РФ не все люди, которые эвакуировались в более безопасные области Украины, имеют бумажные паспорта", – отметил министр.