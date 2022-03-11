Мэр: в Энергодар приехала гумпомощь, ее будут раздавать завтра

В город Энергодар в Запорожской области приехала гуманитарная помощь, ее уже разгрузили, 11 марта отсортируют и 12 марта будут раздавать жителям района, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"Вчера до темной ночи продолжалась разгрузка фур с гуманитарной помощью. Искренне благодарны всем причастным к организации гумконвоя Красного Креста! Сегодня начнется сортировка полученного, чтобы определить точное количество и виды имеющихся продуктов, лекарств и т.д." , – написал он.

12 марта глава Васильевской райадминистрации будет заниматься распределением помощи между общинами района.

В первую очередь помощь будут предоставлять социально незащищенным категориям граждан и многодетным семьям.