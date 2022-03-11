Мэр: в Энергодар приехала гумпомощь, ее будут раздавать завтра
В город Энергодар в Запорожской области приехала гуманитарная помощь, ее уже разгрузили, 11 марта отсортируют и 12 марта будут раздавать жителям района, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
"Вчера до темной ночи продолжалась разгрузка фур с гуманитарной помощью. Искренне благодарны всем причастным к организации гумконвоя Красного Креста! Сегодня начнется сортировка полученного, чтобы определить точное количество и виды имеющихся продуктов, лекарств и т.д.", – написал он.
12 марта глава Васильевской райадминистрации будет заниматься распределением помощи между общинами района.
В первую очередь помощь будут предоставлять социально незащищенным категориям граждан и многодетным семьям.