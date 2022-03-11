Президент Литвы: Лидеры ЕС поддержали евроинтеграцию Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил после саммита лидеров стран Евросоюза в Версале, что они поддержали евроинтеграцию Украины, и «процесс начат», сообщает Новое время.

"Историческая ночь в Версале. После пяти часов бурных дискуссий лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции. Процесс начат. Теперь дело за нами и украинцами, чтобы сделать это быстро. Героический украинский народ заслуживает знать, что ему рады в ЕС" , — написал он в Twitter.

Лидеры Европейского союза по итогам саммита в Версале заявили о намерении и дальше укреплять связи и партнерство с Украиной, а также отметили, что «Украина принадлежит к нашей европейской семье». О предоставлении стране статуса кандидата на членство в ЕС в документе не упоминается.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина обратится в Евросоюз по поводу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре. Он подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля. Вслед за Украиной заявки подали Грузия и Молдова.

1 марта Европарламент поддержал резолюцию, призывающую предоставить Украине статус кандидата в ЕС.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что поддерживает вступление Украины в Европейский союз.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер считает, что после начала полномасштабного вторжения России необходимо предложить Украине «особый путь интеграции в Евросоюз». Польша также поддержала ускоренный путь вступления Украины в Евросоюз.

Против выступают Германия и Нидерланды. Президент Франции Эммануэль Макрон перед саммитом лидеров ЕС заявил, что не считает возможным вступление Украины в состоянии войны в Евросоюз.