Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" отказывается от российского ядерного топлива. Компания больше не будет проводить закупку ресурсов из РФ, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет пресс-служба государственного предприятия.

"Энергоатом полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива" , - говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС, которая находится в городе Энергодар. Они заминировали побережье Каховского водохранилища, граничащего со станцией.

Кроме того, Россия заявила, что Беларусь восстановила электроснабжение на Чернобыльскую АЭС, однако эта информация не соответствует действительности.