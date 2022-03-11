ОВА: двое гражданских погибли в Сумской области после обстрела

ОВА: двое гражданских погибли в Сумской области после обстрела

В результате ночного обстрела российских оккупантов в Сумской области погибли два человека, сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, сообщает Интерфакс-Украина.

«В ночь на 11 марта российские орки обстреляли жилые дома хутора Кердиловщина Маловорожбянского сельсовета. Погибли двое местных мирных жителей», - написал Живицкий в Телеграмме утром в пятницу.

Он также сообщил, что «сегодня на Сумщине «зеленых коридоров» нет».

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