ОВА: двое гражданских погибли в Сумской области после обстрела

В результате ночного обстрела российских оккупантов в Сумской области погибли два человека, сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, сообщает Интерфакс-Украина.

«В ночь на 11 марта российские орки обстреляли жилые дома хутора Кердиловщина Маловорожбянского сельсовета. Погибли двое местных мирных жителей», - написал Живицкий в Телеграмме утром в пятницу .

Он также сообщил, что «сегодня на Сумщине «зеленых коридоров» нет».