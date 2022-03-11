Верещук: надеемся, что сегодня заработает эвакуационный маршрут из Мариуполя

Верещук: надеемся, что сегодня заработает эвакуационный маршрут из Мариуполя
Фото: president.gov.ua

Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук надеется, что в пятницу заработает «зеленый коридор» Мариуполь – Запорожье, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы открываем очередные гуманитарные маршруты, которые будут работать по направлениям: из Мариуполя Донецкой области - в направлении Запорожья… с обязательным разминированием по всему маршруту. Из Запорожья выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами в Мариуполь. Ожидаем и надеемся, что сегодня маршрут заработает", - сказала Верещук на брифинге в пятницу.

Она также сообщила о других эвакуационных маршрутах:

  • Пологи-Запорожье;
  • Волноваха-Покровск;
  • Энергодар-Запорожье;
  • Изюм-Лозовая (Харьковщина);
  • Буча-Киев (через Ворзель);
  • Гостомель-Киев;
  • Козаровичи-Киев;
  • Микуличин-Киев;
  • Андреевка-Житомир (Киевская область);
  • Макаров-Житомир;
  • Бородянка-Житомир.
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