Верещук: надеемся, что сегодня заработает эвакуационный маршрут из Мариуполя

Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук надеется, что в пятницу заработает «зеленый коридор» Мариуполь – Запорожье, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы открываем очередные гуманитарные маршруты, которые будут работать по направлениям: из Мариуполя Донецкой области - в направлении Запорожья… с обязательным разминированием по всему маршруту. Из Запорожья выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами в Мариуполь. Ожидаем и надеемся, что сегодня маршрут заработает" , - сказала Верещук на брифинге в пятницу.

Она также сообщила о других эвакуационных маршрутах: