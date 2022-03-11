Верещук: надеемся, что сегодня заработает эвакуационный маршрут из Мариуполя
Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук надеется, что в пятницу заработает «зеленый коридор» Мариуполь – Запорожье, сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы открываем очередные гуманитарные маршруты, которые будут работать по направлениям: из Мариуполя Донецкой области - в направлении Запорожья… с обязательным разминированием по всему маршруту. Из Запорожья выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами в Мариуполь. Ожидаем и надеемся, что сегодня маршрут заработает", - сказала Верещук на брифинге в пятницу.
Она также сообщила о других эвакуационных маршрутах:
- Пологи-Запорожье;
- Волноваха-Покровск;
- Энергодар-Запорожье;
- Изюм-Лозовая (Харьковщина);
- Буча-Киев (через Ворзель);
- Гостомель-Киев;
- Козаровичи-Киев;
- Микуличин-Киев;
- Андреевка-Житомир (Киевская область);
- Макаров-Житомир;
- Бородянка-Житомир.