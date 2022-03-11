ОП: за день в Украине эвакуировали более 38 тысяч человек

10 марта в Украине совместными усилиями эвакуировали более 38 тысяч человек: 16 тысяч с Киевщины, 20 тысяч с Сумщины и 2 тысячи из Изюма в Харьковской области. Доставлен также гуманитарный груз в Энергодар и Изюм, сообщает Деловая столица.

Об этом расказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Работаем, чтобы эвакуация проишла и по другим направлениям, надеемся, что нам это удастся. Эвакуация по всем маршрутам, напомню, проводится бесплатно, поэтому не нужно вестись ни на какие провокации, ведь мы уже получали несколько таких сигналов" , — рассказал Тимошенко.

Он сообщил также о том, как доставляется гуманитарная помощь от других государств в регионы, где ведутся активные боевые действия. За девять дней марта, по его словам, ввезено более 36 тысяч тонн гуманитарной помощи. Только 9 марта на таможне оформило около 5 тысяч тонн гуманитарных грузов.

Логистические гуманитарные хабы по всей стране доставляют грузы как можно быстрее в области, где ведутся активные военные действия. Например, "Укрзализныцей" за девять дней марта отправлено более 12 тысяч тонн грузов.