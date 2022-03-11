Орбан: ЕС не будет вводить санкции в отношении российских нефти и газа

ЕС не будет вводить санкции против импорта из России нефти и газа, заявил в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Интерфакс-Украина.

"Самый важный для нас вопрос решили благоприятным образом: санкций в отношении газа и нефти не будет, так что Венгрия обеспечена надежным энергоснабжением в предстоящий период", - приводят западные СМИ слова Орбана .

Такое заявление премьер сделал на фоне проходящего в Версале неформального саммита Евросоюза.

Ранее в пятницу сообщалось, что лидеры стран ЕС заявили о намерении продолжать поддержку Украины и помочь ей в восстановлении. Главы государств и правительств сообщества также заявили о своей решимости "еще больше усилить давление на Россию и Беларусь".

Ранее на этой неделе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что не поддерживает идею незамедлительно отказаться от импорта российских нефти и газа, поскольку это нерационально для стран Европейского Союза.