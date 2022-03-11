CNN: Байден планирует лишить РФ статуса торгового партнера

Президент Джо Байден объявит в пятницу, что США вместе с G7 и Европейским Союзом будут призывать к отмене статуса "наибольшего благоприятствования" для России, что предполагает постоянные нормальные торговые отношения в США. Об этом, ссылаясь на CNN, сообщает Европейская правда.

Ожидается, что каждая страна внедрит это мероприятие на основе своих национальных процессов. Источники отметили усилия Конгресса по отмене постоянных нормальных торговых отношений с РФ.

Байден объявит об этом в пятницу, а затем, как ожидается, в Конгресс будет внесен соответствующий законопроект.

Отмена режима нормальных торговых отношений откроет путь к введению высших пошлин на российский импорт.