Disney приостанавливает весь бизнес в России

Компания Disney приостановила весь бизнес в России — лицензирование контента и продуктов компании, работу круизных линий, выход журнала National Geographic и производство местного контента, сообщает Новое время.

Компания Disney объявила, что приостанавливает весь свой бизнес в России из-за нападения на Украину. Об этом говорится в заявлении компании.

"На прошлой неделе, после неспровоцированного вторжения России в Украину, мы объявили, что приостанавливаем выпуск театральных фильмов в России и пересматриваем остальную часть нашего бизнеса там. Учитывая непрекращающееся наступление на Украину и эскалацию гуманитарного кризиса, мы предпринимаем шаги, чтобы приостановить все другие виды деятельности в России" , — заявили в компании.

Это включает в себя лицензирование контента и продуктов, деятельность Disney Cruise Line, журнал и туры National Geographic, производство местного контента и работу линейных каналов.

Часть бизнеса компания останавливает немедленно, но по некоторым направлениям (линейные каналы и лицензирование некоторого контента) потребуется дополнительное время из-за сложности контрактов.

Ранее кинокомпании Disney, Warner Bros, Sony Pictures отменили свои премьеры в РФ из-за того, что Россия совершила нападение на Украину.