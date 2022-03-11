Uklon запустил услугу междугородных поездок Evacuation
Украинский сервис такси Uklon запустил эвакуационные междугородные перевозки по Украине. Чтобы заказать услугу трансфера из одного города в другой, в приложении необходимо выбрать класс авто Evacuation., пишет Лиза Пальчинская, AIN.ua.
Отмечается, что стоимость поездки в пределах города будет рассчитана на основе базового тарифа сервиса, за городом стоимость километра – удвоенная.
Кроме того, у пользователей Uklon также появилась возможность управлять ценой поездки в приложении. Теперь ее можно изменять вручную с помощью ползунка.
Перевозки будут осуществлять водители, уже сотрудничающие с сервисом. Uklon также привлечет сторонних перевозчиков.
За поездки из Киева, Мариуполя, Херсона, Николаева, Харькова, Запорожья, Чернигова, Белой Церкви, Житомира и Сум Uklon комиссию с водителей брать не будет.
Также сервис отменил комиссию по заказу в пределах этих городов.