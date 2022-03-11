МВФ готов предоставить Украине допфинансирование при необходимости

Международный валютный фонд (МВФ) обсуждает с Украиной дальнейшие шаги о необходимой поддержке, участвует в разработке антикризисного управления, заявила исполнительный директор Фонда Кристалина Георгиева на пресс-конференции в Вашингтоне вечером 10 марта, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы готовы предоставить дополнительное финансирование в случае необходимости. На данный момент … наиболее важным запросом к нам является обеспечение того, чтобы Украина функционировала", – отметила глава МВФ .

"Как сделать так, чтобы функционирование украинской экономики, Центрального банка, Минфина, ключевых органов власти наилучшим образом соответствовало текущим кризисным обстоятельствам", – пояснила Георгиева .

По ее словам, сотрудники МВФ находятся в постоянном контакте со своими украинскими коллегами с 24 февраля – начала Россией войны против Украины, оказывая вспомогательную функцию в выработке мер для управления кризисом, которые Центральный банк и финансовые органы оперативно внедрили.

"Нас очень впечатлила решимость украинских властей… По мере развития условий в стране мы будем делать все возможное, чтобы быть полезными", – отметила глава Фонда .

Отвечая на вопрос о размере уже нанесенного войной ущерба Украине, Георгиева отметила, что пока слишком рано делать какие-либо оценки ущерба, затрат и планов реконструкции.

"Нам, МВФ или Всемирному банку, необходимо увидеть окончание боевых действий, чтобы иметь возможность оценить, что потребуется для восстановления. При этом порядок величины будет довольно большим. Речь идет о большой стране, 44 млн населения, с массовыми разрушениями в ключевых городах, Киеве, а также массовыми разрушениями транспортной инфраструктуры", – сказала глава Фонда, допустив, что первые оценки украинских властей в $100 млрд ущерба могут быть близкими к правде .

Говоря об уже перечисленных $1,4 млрд экстренного финансирования Украине, которое будет освоено быстро на жизненно важные функции государства, Георгиева отметила, что впоследствии Фонд проверит их использование.