"Укрзализныця" за 15 дней войны эвакуировала более 2 млн человек

"Укрзализныця" (УЗ) за 15 дней войны эвакуировала уже более 2 млн людей, из них 226 тысяч – за границу, сообщает Интерфакс-Украина.

"Больше всего пассажиров были эвакуированы из Киева и Харькова, которые находятся под постоянной бомбардировкой врага. Самый популярный международный железнодорожный маршрут - в Польшу", - говорится в сообщении компании.

В "УЗ" отмечают, что компания продолжает эвакуацию мирного населения, а также уже разрабатывает план перевозки населения домой после окончания боевых действий.