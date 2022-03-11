Кучма: Украина – не Россия, и никогда ей не будет
Второй президент Украины Леонид Кучма обратился к украинцам на 15-й день войны и проклял РФ. Об этом сообщает "Украина 24".
"Я остаюсь дома, в Украине, потому что все мы на родной земле, другой нет. И защищать ее мы будем до самой победы все вместе. Без разделения на партийные колонны, без личных интересов и старых распрей", – заявил второй президент.
Он отметил, что сейчас всем необходимо объединиться
"вокруг Флага, Армии, Президента".
"Украина – не Россия. И никогда не станет Россией. Не дождутся. Мы уже побеждаем. И это не остановить. А в адрес РФ скажу только, что присоединяюсь к словам моих соотечественников, которые в один голос говорят: будьте вы прокляты", – сказал Кучма.