CNBC: Россия выпустила по Украине уже 775 ракет

Российские оккупационные войска с начала полномасштабного вторжения в Украину запустили более 775 ракет, сообщает Деловая столица.

Об этом рассказал высокопоставленный представитель Минобороны США.

Чиновник, говоря на условиях анонимности, сказал, что это ракеты "всех мастей" и "различных видов", включая ракеты малой, средней дальности, баллистические и крылатые.

Чиновник сказал, что Пентагон подметил увеличение запусков ракет на фоне остановки наземных движений.

"Мы, безусловно, заметили увеличение, как мы называем, огня на большие расстояния, бомбардировки, запуска ракет как с самолетов, так и с мобильных пусковых установок на земле" , – сказал чиновник.

Как сообщалось, утром 24 февраля войска Российской Федерации по приказу Владимира Путина начали новое вторжение в Украину сразу по нескольким направлением. Однако блицкриг не состоялся и ВСУ удалось сдержать противника, уничтожив с начала наступления свыше 12 тыс., 353 танка, 1165 бронемашин, 125 артиллерийских систем, 31 средство ПВО, 58 РСЗО, 60 цистерн с топливом, 7 БПЛА, 3 корабля, 57 военных самолетов и 83 вертолета, 558 военных автомобилей. В результате российские войска приступили к бомбардировке и обстрелам жилых кварталов с целью посеять панику и запугать украинцев.