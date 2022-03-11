ОВА: российские войска разбомбили стадион черниговской "Десны"

ОВА: российские войска разбомбили стадион черниговской "Десны"
Фото: val.ua

Российские войска авиаударом по Чернигову разбомбили стадион, на котором играет местный футбольный клуб "Десна". Также повреждены другие гражданские объекты, сообщает РБК-Украина.

Об этом написал в Telegram глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Стадион имени Юрия Гагарина, библиотека в Чернигове - стратегический военный объект. Это уже агония, я думаю, что у них очень быстро закончатся снаряды и патроны, потому что так, как они поливают огнем наш Черниговскую область и другие города Украины, точно на долго их не хватит", - отметил он.

Также обстреляно здание Музея Украинских древностей Василия Тарновского.

Российские войска разбомбили стадион черниговской &quot;Десны&quot;
Фото: последствия обстрела (val.ua)
Загружаем комментарии..

Новости

Популярные темы форума

analytics