ОВА: российские войска разбомбили стадион черниговской "Десны"
Российские войска авиаударом по Чернигову разбомбили стадион, на котором играет местный футбольный клуб "Десна". Также повреждены другие гражданские объекты, сообщает РБК-Украина.
Об этом написал в Telegram глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
"Стадион имени Юрия Гагарина, библиотека в Чернигове - стратегический военный объект. Это уже агония, я думаю, что у них очень быстро закончатся снаряды и патроны, потому что так, как они поливают огнем наш Черниговскую область и другие города Украины, точно на долго их не хватит", - отметил он.
Также обстреляно здание Музея Украинских древностей Василия Тарновского.