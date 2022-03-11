ОВА: российские войска разбомбили стадион черниговской "Десны"

Российские войска авиаударом по Чернигову разбомбили стадион, на котором играет местный футбольный клуб "Десна". Также повреждены другие гражданские объекты, сообщает РБК-Украина.

Об этом написал в Telegram глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Стадион имени Юрия Гагарина, библиотека в Чернигове - стратегический военный объект. Это уже агония, я думаю, что у них очень быстро закончатся снаряды и патроны, потому что так, как они поливают огнем наш Черниговскую область и другие города Украины, точно на долго их не хватит" , - отметил он.

Также обстреляно здание Музея Украинских древностей Василия Тарновского.