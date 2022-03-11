Госпогранслужба: на западной границе Украины почти нет очередей на выезд

На 16 из 22 пунктах пропуска с соседними государствами - Польшей, Венгрией, Словакией, Молдовой и Румынией - отсутствуют очереди на выезд из Украины по состоянию на 8:00 пятницы, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом сообщается на странице Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

Как отмечается в сообщении, небольшие очереди были зафиксированы на пунктах пропуска "Краковец" на границе с Польшей (5 автобусов), "Ужгород" на границе со Словакией (40 легковых автомобилей), и четырех из пяти пунктах пропуска на границе с Венгрией: "Тиса" (20 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется), "Звонково" (20 пешеходов), "Косино" (8 легковых автомобилей и 15 пешеходов), "Лужанка" (10 легковых автомобилей).

На всех остальных пунктах пропуска, включая все пункты на границе с Румынией и Молдовой, очереди не зафиксированы.