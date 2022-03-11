ОГА: в Николаеве ночью обстрелов не было, оккупанты пытаются перегруппироваться
Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что ночью в Николаеве обстрелов не было, а оккупанты пытаются перегруппироваться, сообщает Новое время.
"Знаю, что оккупантам не до этого, они гребут в обратную сторону. Сейчас они пытаются сбежать, как-то перегруппироваться и спасти ситуацию", — сказал он.
По его словам, ВСУ продвинулись дальше.
"Мы опять продвинулись дальше, мы опять их повыбивали", — сказал он.
Ким призвал оккупантов сдаваться.
11 марта — 16-й день с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В ночь на пятницу лидеры ЕС подтвердили и поддержали евроинтеграционный курс Украины, а утром в нескольких крупных и до сих пор спокойных украинских городах прогремели взрывы.