ОГА: в Николаеве ночью обстрелов не было, оккупанты пытаются перегруппироваться

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что ночью в Николаеве обстрелов не было, а оккупанты пытаются перегруппироваться, сообщает Новое время.

"Знаю, что оккупантам не до этого, они гребут в обратную сторону. Сейчас они пытаются сбежать, как-то перегруппироваться и спасти ситуацию" , — сказал он.

По его словам, ВСУ продвинулись дальше.

"Мы опять продвинулись дальше, мы опять их повыбивали" , — сказал он.

Ким призвал оккупантов сдаваться.

11 марта — 16-й день с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В ночь на пятницу лидеры ЕС подтвердили и поддержали евроинтеграционный курс Украины, а утром в нескольких крупных и до сих пор спокойных украинских городах прогремели взрывы.