Турецкая и казахстанская авиакомпании приостановили полеты в Россию

Air Astana полностью останавливает рейсы в Россию из-за требования лизингодателей, а лоукостер Pegasus Airlines не будет летать в течение двух недель, сообщает UBR.

Крупнейшая казахстанская авиакомпания Air Astana объявила об остановке полетов в Россию. Причиной является прекращение страхового покрытия коммерческих полетов. Об этом сообщает пресс-центр Air Astana.

"Air Astana с сожалением сообщает, что по причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию и над ее территорией все полеты по данному направлению будут приостановлены", – говорится в сообщении .

Кроме того, приостанавливает полеты и турецкий лоукостер Pegasus Airlines. Компания заявила о том, что не будет выполнять авиарейсы в/из РФ в период с 13 по 27 марта 2022 года. Авиакомпания предлагает пассажирам, которые приобрели билеты заранее, бесплатную замену и полный возврат средств.

"Нет, эти компании не такие резко демократические стали. Просто их страховщики и лизингодатели начали бить тревогу по самолетам в РФ. Можно прилететь и обратно самолет не получить" , – прокомментировал первый замглавы финансового комитета Рады Ярослав Железняк.

В то же время Росавиация в третий раз продлила запрет на полеты на юг России, теперь до 20 марта. В частности, полеты временно ограничены в аэропорты таких городов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Элиста.

Напомним, что Евросоюз 26 февраля ввел санкции, запрещающие поставки, продажу, лизинг, техобслуживание и страхование самолетов в России.