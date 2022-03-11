Путин поддержал переброску в Украину боевиков с Ближнего Востока
Президент России Владимир Путин поддержал передачу танков и средств противовоздушной обороны (ПВО) формированиям так называемых Донецкой и Луганских "народных республик". А также переброску в Украину боевиков из стран Ближнего Востока, пишет Сергей Новиков, РБК-Украина.
Сообщается, что на заседании Совбеза России министр обороны Сергей Шойгу предложил передать на вооружение "республикам" средства ПВО, включая переносные зенитные ракетные комплексы, "трофейные" ПЗРК, ПТУР, а также танки и стрелковое оружие. Путин поддержал это предложение.
Кроме того, он поддержал переброску боевиков с Ближнего Востока.
"Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, - ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий", - добавил Путин.