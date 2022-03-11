Стоимость бензина на АЗС

Какая ситуация с ценами на заправках в Украине 11 марта? ﻿Список важнейших стратегических товаров в условиях военного времени дополняет топливо. Кое-где его трудно достать, а цены на него растут почти каждый день, сообщает Сегодня.

Сколько стоят разные виды горючего на украинских заправках 11 марта.

Стоимость горючего на заправках OKKO и WOG:

А-95+ – 38,99 грн;

А-95 – 36,75 грн;

А-92 – 35,99 грн;

ГП – 35,99 грн;

газ — 19,64 грн.

Цена на АЗС "Укрнефть":

А-95+ – 35,50 грн;

А-95 – 35,00 грн;

А-92 – 34,00 грн;

ГП – 34,00 грн;

газ — 18,01 грн.

Цена на АЗС KLO:

А-95+ – 36,59 грн;

А-95 – 36,29 грн;

А-92 – 35,68 грн;

ГП – 35,59 грн;

газ — 19,48 грн.

Цена на АЗС UPG:

А-95+ – 38,09 грн;

А-95 – 35,70 грн;

А-92 – 34,90 грн;

ГП – 33,90 грн;

газ — 19,01 грн.

Новые предельные цены на горючее

Министерство экономики повысило новые расчетные цены средней стоимости бензина и дизельного горючего, от которой АЗС смогут устанавливать свою наценку.

Новые расчетные цены:

цена литра бензина – 33,79 гривны,

– 33,79 гривны, дизельного топлива (ДП) – 30,95 гривны за литр.

Стоимость горючего на АЗС не может превышать:

38,34 гривны за литр бензина,

35,92 гривны за литр ДТ.

Нехватка горючего в Украине

Украина все больше чувствует нехватку топлива. Сети АЗС приходят в себя от шока войны и пытаются возобновить нормальную работу.

Сейчас ситуация меняется ежеминутно, поэтому некоторые заправки могут не работать, сообщили в сети ОККО. В приоритете обеспечить горючим авто спецслужб и критической инфраструктуры. К примеру, станции WOG обслуживают такой транспорт без очереди.

Украине сложно сейчас обеспечить себя полностью горючим собственного производства.

Как рассказал аналитик компании "Нафторинок" Александр Сиренко, сейчас работает только один завод из шести имеющихся, который обеспечивает 50% потребности.